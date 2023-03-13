Ряд полномочий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ГАОМС) передан Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Это нашло отражение в изменении в постановление Кабинета министров в «Правила карантинного контроля и изоляции при воздушно-капельных инфекционных заболеваниях на территории Азербайджанской Республики».

Согласно изменениям, в число учреждений, определяющих перечень инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и подлежащих карантинным мерам, добавлен TƏBİB, ГАОМС исключено из списка. После этого перечень инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и подлежащих карантинным мерам, будет определяться Кабинетом Министров на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендаций Министерства здравоохранения и Ассоциации по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).