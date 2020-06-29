Расширены обязанности исполнительных чиновников

Внесено изменение в Кодекс административных проступков.

Как сообщает АПА, в соответствии с изменением в Кодекс административных проступков, вынесенным на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, исполнительный чиновник будет вести учет лиц, в отношении которых применена форма административного наказания в виде общественных работ, разъяснять им правила и условия исполнения наказания.

В то же время, он будет следить за поведением лиц, в отношении которых применено административное наказание в виде общественных работ, разъяснять им недопустимость отказа от использования средства электронного контроля, необходимость поддержания в рабочем состоянии средства электронного контроля и составлять соответствующий протокол.

Исполнительный чиновник будет вести учет времени, которое проработали лица, наказанные в форме привлечения к общественным работам, не реже, чем дважды в месяц будет посещать место, где выполняет общественные работы наказанный человек, составлять соответствующий протокол.

Согласно действующему кодексу, исполнительный чиновник вёл учет лиц, в отношении которых применена форма административного наказания в виде общественных работ, разъяснял им правила и условия исполнения наказания, не реже, чем дважды в месяц должен посещать место, где выполняет общественные работы наказанный человек, составлять соответствующий протокол, следить за поведением лиц, в отношении которых применено административное наказание в виде общественных работ, вести учет отработанного ими времени.

Законопроект был представлен на голосование и принят.