Распространение оспы обезьян в Европе может усилиться во время сезона фестивалей летом.

Как передает Lenta.ru, об этом сообщает Nation.cymru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение вируса. Организация отметила, что Европа находится в «эпицентре» «крупнейшей и наиболее географически распространенной вспышки оспы обезьян, когда-либо зарегистрированной» за пределами Западной и Центральной Африки.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил о высокой вероятности возникновения новых случаев заболевания в Европе и других местах в течение лета. «Нам нужно значительное и срочное сокращение контактов зараженных за счет четкой коммуникации, а также отслеживания и мониторинга социальных связей», — заявил он.

Клюге отметил, что массовая передача вируса произошла на фоне отмены коронавирусных ограничений на международные поездки и мероприятия.