Раскрыты последние детали об iPhone 12

Новые iPhone получат улучшенную камеру и более быстрый датчик Face ID. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на сетевого инсайдера Макса Вейнбаха (Max Weinbach).

В серии публикаций в Twitter-аккаунте Вейнбах раскрыл информацию о том, что новые смартфоны Apple будут поддерживать так называемый алгоритм динамического зонирования (dynamic zoning algorithm), благодаря которому биометрический сенсор Face ID будет работать быстрее. При этом младший флагман iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем из-за нового расположения компонентов может получить уменьшенный вырез Face ID.

Отдельное внимание блогер уделил камерам устройств, которые по сравнению с последними iPhone будут снимать более детализированные изображения и видео.

В заключение Вейнбах рассказал, что модели iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут работать на одном заряде батареи примерно на час дольше, чем iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. При этом автономность iPhone 12 по сравнению с iPhone 11 будет снижена из-за особенностей конструкции нового аппарата.

Презентация новых iPhone ожидается сегодня. (kp.ru)