Стали известны подробности разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает # со ссылкой на CNN, состоявшийся в рамках встречи G20 в Дели разговор длился около 10 минут.

Представитель Госдепартамента, который вместе с Блинкеном находится с визитом в Дели, сообщил CNN, что в ходе беседы госсекретарь призвал Россию освободить Пола Уилана и принять участие в новом Договоре START, а также подчеркнул поддержку Украины со стороны США.

По словам чиновника, эта встреча не была запланирована заранее, и к Сергею Лаврову Блинкен подошел сам.