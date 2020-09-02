Расходы Трампа на предвыборную интернет-рекламу превысили $64 млн

Команда президента США Дональда Трампа израсходовала на предвыборную политическую рекламу в Google, видеохостинге YouTube и на других смежных платформах $64,7 млн, превзойдя рекордные по масштабам траты на эти цели экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга, добивавшегося в нынешнем году выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на сайте Google Transparency Report, передает ТАСС.

За период с 31 мая 2018 года «Комитет Трампа «Сделать Америку вновь великой» и его предвыборный штаб «Дональд Трамп — в президенты» израсходовали соответственно $37,23 и $27,49 млн, то есть в сумме $64,7 млн — больше, чем Блумберг, потративший в 2020 году $62,19 млн.

Со своей стороны две организации кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена — «Байден — в президенты» и «Фонд победы Байдена» — затратили на рекламу на этих платформах в общей сложности $32,58 млн.

Как отметило в связи с этим информационное агентство Bloomberg, предвыборный штаб Трампа успешно использовал целенаправленную политическую рекламу в интернете в ходе избирательной кампании 2016 года, а в ходе нынешней кампании приобретает рекламу на видеохостинге YouTube, в том числе на период непосредственно перед днем голосования 3 ноября.