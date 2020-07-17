Рашад Садыхов стал новым главным тренером «Зире»

Азербайджанский футбольный клуб «Зире» назвал имя нового главного тренера команды.

Как сообщает azerisport.com, это бывший капитан агдамского клуба «Карабах» и бывший главный тренер молодежной сборной Рашад Садыхов. С ним подписан контракт на 3 года.

«После долгих переговоров мы договорились с Рашадом Садыховым. Рад, что он согласился работать с нашим клубом. Хотя он недавно завершил свою игровую карьеру, обладает опытом тренера. Проработал с юношеским составом «Карабаха» и U-21 сборной Азербайджана. Верю, что Садыхов поможет развивать наш клуб», — заявил почетный президент клуба Орхан Мамедов пресс-службе ФК «Зире».