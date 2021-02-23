Рашад Гашимов бьет тревогу: Завтра уже может быть поздно!

Создатель культовой азербайджанской группы «РАСТ», заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов решил выступить в роли ведущего собственного онлайн проекта.

Музыкант намерен представить его в ближайшие дни на платформе YouTube, сообщает #.

Во время карантина Гашимов уделял много времени аналитическим темам, рассуждал о роли социальных сетей и уровне культуры в современном мире, задумывался о качестве контента, который сегодня предлагают зрителям телевизионные каналы, СМИ, интернет – каналы.

Свой новый проект заслуженный артист решил посвятить такой актуальной теме, как «Культурная политика и политическая культура».

«Я искренне верю и надеюсь что наш интернет — проект сыграет большую роль в решении проблем и вопросов, которые возникли в современной культурной политике страны, и, к сожалению, усугубляются с течением времени», — рассуждает Р.Гашимов.

Анонсируя проект (https://mikpro.az/rhashimovyt), создатель группы «Раст» отмечает, что ему очень важна поддержка аудитории:

«Прошу вас поддержать, подписаться и поделиться каналом, так как ваша поддержка для меня — бесценна!», — подчеркивает артист.

По мнению Рашада Гашимова, наша культурная политика в настоящее время находится в состоянии глубокого застоя:

«Увы, регресс оказался настолько плачевным, что для деятелей культуры и искусства пиком творческой продуктивности считается не концерт, не грандиозные проекты, а свадебный бизнес. Это приводит не только к ухудшению качества, но и вредит имиджу нашей страны. Ведь у нас были такие выдающиеся и всемирно известные деятели как Узеир Гаджибеков, Гара Гараев, Фикрет Амиров, Тофик Гулиев, Рафик Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Муслим Магомаев, Рашид Бейбудов…», — говорит музыкант, отмечая, что и сегодня в Азербайджане рождаются гении и личности, способные создавать величайшие произведения.

«Наша страна имеет большое количество талантливых детей, молодых людей, и я уверен, что и сегодня в нашей стране создаются качественные музыкальные композиции. Но, увы, в итоге все заканчивается «тойханой». Непрофессиональный контент эфирного телевидения воспитывает нездоровый интерес и дурной вкус у молодежи», — говорит он.

Рашид Гашимов не скрывает свою обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркивая, что как музыкант и культурный деятель очень встревожен этим состоянием и считает, что если сегодня талантливые и профессиональные деятели не объединят свои усилия и не спасут нашу культуру, «завтра уже может быть поздно».

«А ведь мы обязаны передать грядущим поколениям здоровую и полноценную культуру.

Друзья, я прошу всех вас поддержать мою инициативу и подписаться на канал.

Хочу отметить что, в зависимости от темы передачи, видео на канале будут транслироваться на русском и азербайджанском языках», — резюмировал артист свое обращение, размещенное в социальной сети Facebook.

Рашад Гашимов — сын Народной артистки Джейран Гашимовой. В 1993 году он создал группу «РАСТ», которая сыграла важную роль в развитии современной азербайджанской музыки. Проекты Гашимова всегда пользовались успехом, причем не только в Азербайджане, но и в других странах, так как музыкант умело синтезирует национальную музыку с европейской. Пик популярности группы «РАСТ» пришелся на девяностые годы. Солистами в группе были популярные певицы Севда Алекперзаде, Жаля и Ламия Керимовы.

С одной из солисток, — заслуженной артисткой Азербайджана Ламией Керимовой, Рашад Гашимов создал семью и живет в счастливом браке.

В 2014 году во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный 20-летию «РАСТ».