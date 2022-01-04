Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку Криштиану Роналду.

«Роналду — самый опытный игрок в целом. Если сложить периоды, которые он провел в «Манчестер Юнайтед», то, можно сказать, что он дольше всех выступает за клуб. Честно говоря, я выбирал капитана между Роналду и де Хеа. Но я хотел назначить капитаном полевого футболиста, поэтому и остановился на Криштиану», — приводит слова Рангника Metro.

63-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре.

Отметим, что капитаном «МЮ» ранее был Харри Магуайр, но он получил травму и выбыл надолго из строя. (gazeta.ru)