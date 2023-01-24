12 стран-участниц «Рамштайна» пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard при условии, что правительство Германии «даст добро», сообщает телеканал ABC News со ссылкой на комментарий высокопоставленного украинского чиновника.

Эти договоренности, по словам источника телеканала, были достигнуты во время восьмого заседания в формате «Рамштайн» в пятницу.

В частности, Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности предоставить Украине свои танки. По словам собеседника ABC News, такую же готовность выразили Испания, Нидерланды и Дания.