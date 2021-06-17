«Реал» сегодня проводит специальное мероприятие в связи с уходом из клуба защитника Серхио Рамоса.

35-летний футболист, выступавший за мадридскую команду с 2005 года, не сдержал слез во время своей речи.

«Пришло время попрощаться с «Реалом», и это один из самых тяжелых моментов в моей жизни», – сказал Рамос.

Ранее стало известно, что клуб и защитник не смогли договориться об условиях контракта, поэтому игрок решил уйти.

«Я никогда не хотел покинуть «Реал», хотел всегда играть здесь. Клуб предложил мне однолетний контракт с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, ради себя и своей семьи.

А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время истекло. Я хотел уже принять предложение, полагал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно.

У нас всегда были великолепные отношения с президентом Флорентино Пересом, как у отца и сына. Но у всех семей бывают свои взлеты и падения. У меня сохранятся позитивные воспоминания о 16 годах, проведенных здесь», – сказал Рамос.