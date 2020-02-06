Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в «Нефтчи»

Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в «Нефтчи».

Как сообщает Report, информацию распространил российский сайт sport24.ru.

Вопрос также прокомментировал начальник Департамента маркетинга и связей с общественностью клуба Рустам Аллахвердиев.

«Нам бы хотелось видеть Шейдаева в составе клуба. Мы планировали осуществить трансфер на позицию нападающего. Было бы неплохо, если это был бы местный футболист. На данный момент не проводится никаких обсуждений касательно Шейдаева. Сейчас мы не ведем с ним переговоры», — заявил он Report.

Отметим, что последним клубом Рамиля Шейдаева было московское «Динамо», которое в январе этого года разорвало контракт с футболистом. За прекращение контракта московский клуб был наказан Палатой по разрешению споров Российского футбольного союза. «Динамо» же заявило, что в связи с вопросом обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).