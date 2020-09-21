Район багдадского аэропорта подвергся ракетному обстрелу

Район международного аэропорта Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ирака.

По их данным, в окрестностях воздушной гавани упал один реактивный снаряд. О последствиях этой атаки информации пока не поступало. Вслед за обстрелом сработали сирены воздушной тревоги.

6 сентября багдадский аэропорт был обстрелян тремя ракетами, одна из которых разорвалась на парковке в его гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины. Тогда информации о пострадавших также не поступало. Как полагают местные силовики, целью подобных атак является военный аэродром, где базируются американские и иракские военнослужащие.