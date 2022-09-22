Президент Ирана Ибрахим Раиси отказался давать интервью ведущей CNN из-за того, что она была без хиджаба.

Как сообщает ТАСС, об этом написала в «Twitter» известная журналистка CNN Кристиан Аманпур.

«После того, как на прошлой неделе «полиция нравов» арестовала и убила Махсу Амину, в Иране набирают оборот протесты, женщины сжигают хиджабы. Правозащитники сообщают, что погибли не менее 8 человек. Прошлой ночью я планировала расспросить об этом президента Раиси. Это стало бы первым интервью Раиси в ходе визита в Нью-Йорк. Мы провели всю необходимую подготовку, но президент Ирана все не приезжал. За 40 минут до начала интервью приехал его помощник. По его словам, президент предложил мне надеть хиджаб, так как сейчас священный месяц Мухаррам. Я вежливо отказалась и сказала, что мы в Нью-Йорке, где нет никаких законов и правил в связи с хиджабом», — отметила Аманпур.

«Помощник президента сказал, что если я не надену хиджаб, то интервью не будет. Итак, интервью не состоялось. Было бы важно побеседовать с президентом Раиси в момент, когда в Иране продолжаются протесты и убивают людей», — подчеркнула ведущая CNN.