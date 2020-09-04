Рахмон вновь баллотируется в президенты Таджикистана

Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) поддержала кандидатуру действующего президента страны Эмомали Рахмона на выборах главы государства 11 октября.

Абсолютное большинство делегатов внеочередного съезда партии проголосовали за выдвижение председателя НДТП Эмомали Рахмона кандидатом в президенты.

Кандидатуру действующего президента ранее поддержала Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи Таджикистана.

Таким образом, число кандидатов на пост президента Таджикистана достигло пяти.

Коммунистическая партия определит своего кандидата на пост главы государства 5 сентября. (haberler.com)