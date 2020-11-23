Раджабов одержал победу над Ароняном, Фирузджой и Дудой

В интернете продолжается турнир «Skilling Open» c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как передает azerisport.com, соревнование проводится в рамках Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.

В течении первых трех дней турнира 16 участников проводят партии в рапид на предварительном этапе и определят восьмерку сильнейших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Во второй день соревнования Раджабов проведет пять партия. Он начал с победы над Алирезой Фирузджа (Иран), а затем выиграл у Левона Ароняна (Армения). В восьмом туре Теймур огорчил Яна-Кшиштофа Дуду (Польша). Теперь его ждут встречи с Дингом Лиреном (Китай) и Анишем Гири (Нидерланды).

После восьми туров Теймур расположился на четвертом месте, набрав 4,5 очка.