Верховная Рада (парламент) Украины приняла отставку министра обороны страны Алексея Резникова.

Как сообщает УНИАН, информацию об этом распространила пресс-служба Верховной Рады.

В ходе голосования 327 парламентариев проголосовали за его отставку, 4 – против.

Сообщается также, что голосование по вопросу назначения нового министра обороны состоится завтра.

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации объявил о решении заменить Алексея Резникова на Рустема Умерова, нынешнего главу Государственного фонда недвижимости. После этого Резников направил в парламент заявление об отставке, и его отставка была принята парламентом.

Для назначения нового министра Зеленский должен представить его кандидатуру на обсуждение в Раде.