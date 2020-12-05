Работу сети PickPoint после атаки хакеров восстановят к понедельнику

Сеть сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint будет полностью восстановлена за выходные. Об этом сообщила в субботу, 5 декабря, генеральный директор компании Надежда Романова.

«Проблема на сегодня до конца еще не решена, мы работаем над восстановлением сети <…> Рассчитываем, что к концу выходных 95% сети будет восстановлено, оставшиеся 5% будут восстановлены в понедельник», — рассказала Романова в эфире телеканала «Россия 24».

Как отмечает пресс- служба компании, в результате атаки хакеров пострадало 2732 постамата сети. Однако большая часть точек работает в обычном режиме, это около 8 тыс. постаматов.

«Да, у нас есть часть терминалов, из которых были похищены посылки. Мы, естественно, компенсируем все затраты владельцам посылок, которые были утрачены, то есть стопроцентная компенсация всех заказов будет», — отметила гендиректор PickPoint.

Накануне, 4 декабря, появились сообщения, что двери постаматов PickPoint стали автоматически открываться. На сайте компании появилась информация о сбое в работе постаматов из-за кибератаки на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов (iz.ru)