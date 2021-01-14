Пятикратному призеру Олимпиад предъявлены обвинения

Министерство юстиции США предъявило обвинения пятикратному призеру Олимпийских игр, американскому пловцу Клиту Келлеру по подозрению в участии в штурме Конгресса США 6 января. Об этом в среду, 13 января, сообщило агентство AP.

Федеральное бюро расследований (ФБР) подало в Федеральный суд столичного округа Колумбия жалобу на спортсмена, после того как того в предварительном порядке опознали на видеокадрах, сделанных в ходе беспорядков в американской столице. ФБР запросило ордер на арест атлета, обвиняя его в том, что он сознательно и с целью нарушения официальных правительственных функций проник в помещения главного законодательного органа США, где на тот момент действовал режим ограниченного доступа. Кроме того, пловцу вменяются в вину нарушение общественного порядка и воспрепятствование работе сотрудников правоохранительных органов.

Клит Келлер — двукратный чемпион мира, он также завоевывал золото, бронзу и серебро на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год), Афинах (2004 год) и Пекине (2008 год). Стал членом основной сборной США по плаванию в 18-летнем возрасте. (DW)