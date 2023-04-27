Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в интервью каналу TV8, что власти Молдовы не пустят президента РФ Владимира Путина в республику.

Речан подчеркнул, что в Молдове действует «список российских граждан», которым запрещен въезд в страну, в их числе и президент России. Он отметил, что этот «длинный список» не является публичным и ряд официальных лиц узнает о попадании в него только при попытке въезда в республику.

Премьер-министр также сообщил, что власти подумывают составить официальный перечень лиц, которым запрещен въезд в Молдову.

Ранее российские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы и закрыли въезд некоторым официальным лицам республики. Это решение стало ответом на «регулярные антирoссийские заявления», которые делают в Молдове, а также присоединение Кишиневa к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами кoторых являются россияне, указали в МИД РФ.