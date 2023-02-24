В городах Донбасса Макеевке, Донецке, Дебальцево, Иловайске и Мариуполе в ночь на 22 февраля раздалась бавовна. Так в Украине иронично называют взрывы российских военных объектов. С одной стороны одно из рядовых событий, которых достаточно много происходит в ходе боевых действий. Как на линии фронта, так и в тылу российских оккупационных войск (РОВ). С другой стороны есть принципиальное отличие.

Как известно дальность действий ракетно-артиллерийских установок HIMARS составляет около 80 км. Вот почему командование РОВ было вынуждено свои склады боекомплектов, горючего и другого снаряжения оставлять на более далеком расстоянии от линии фронта. Слишком часто в ближнем тылу их накрывали украинские артиллеристы. Это удлиняло и усложняло логистику, но выхода не было.

Теперь же ситуация изменилась. Украина давно просила у союзников ракеты большего радиуса действия и в предыдущем пакете помощи от 21 декабря прошлого года появилась строка «высокоточные авиационные боеприпасы». Эксперты сразу заговорили о том, что Пентагон поставит Киеву модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range — Комбинированный боеприпас прямого поражения увеличенной дальности действия). Речь идет о планирующих бомбах, запускаемых с самолета, на дальность от 25 до 45 км.

Применением подобных боеприпасов можно объяснить удары по складам, например, в Иловайске, Дебальцево или в Донецке. Истребитель запускает бомбу JDAM-ER и она в свободном полете направляется в цель. Однако таким боеприпасом невозможно поразить цели в Мариуполе. Слишком далеко. И, тем не менее, достали.

Очевидно, что ВСУ получили от США боеприпасы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — Бомба малого диаметра наземного базирования). Оружие создано американской Boeing и шведской Saab Group. Оно запускается с комплексов HIMARS и имеет дальность действия 150 км. Этого вполне хватит, чтобы поразить объекты в Мариуполе. Отметим, что этот боеприпас пока не стоит даже на вооружении американской армии, но его направили в Украину. Здесь он пройдет окончательные испытания в боевых условиях.

Скорее всего, ВСУ предприняли комбинированный обстрел российской логистики обычными установками HIMARS, самолетами с применением JDAM-ER и GLSDB. Интересно, что налет на Мариуполь продолжился и утром, в результате чего в порту поразили 18 причал и третий склад.

В российских патриотических пабликах разразилась паника. Общее мнение, что теперь на Донбассе у РОВ нет тыла. И это неизбежно и вполне предсказуемо скажется на фронте. Ждать долго не придется.

Описанное военное событие практически совпало с визитом, весьма неожиданным президента Байдена в Киев, а затем запланированным в Варшаву. Навряд ли является случайностью, что лидер свободного мира приехал в украинскую столицу накануне выступления Путина с посланием Федеральному собранию России. Мы не будем останавливаться на его речи, ничего особенного он не сказал. Гораздо важнее то, о чем он не сказал, но это требует отдельного рассмотрения. Общий смысл и вполне ожидаемый состоит в том, что Путин намерен продолжать войну. И ему был дан в украинской столице, а потом в польской, недвусмысленный ответ. Запад и США в частности, будут не только поддерживать Украину, но помощь будет расширяться.

Президенты Зеленский и Байден остались довольны переговорами. Было объявлено об очередном пакете помощи Украине, хотя тему поставки самолетов оба лидера не поднимали. Во всяком случае, публично.

Если подвести политические итоги визита Байдена в Киев, то они состоят в следующем.

Во-первых, принято политическое решение обеспечить материальную и финансовую основу для полной победы Украины. В военном и юридическом смысле она состоит в окончательном изгнании российских захватчиков и восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года. Все опасения относительно военного способа реинтеграции Крыма отброшены. О каком-то промежуточном выходе на линию 23 февраля прошлого года речь вообще не идет. Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей украинской территории. Tertium non datur — третьего не дано.

Сюда же можно отнести и отказ от какого-либо сохранения лица Путину в виде территориальных уступок. Киев на это категорически не согласен и теперь это стало общей западной позицией.

Во-вторых, принято принципиальное решение, что гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО после завершения военных действий. Путин хотел агрессией этого не допустить и получил прямо противоположный результат.

Следствием будет полное преобразование украинской армии по западным стандартам, восстановление оборонного комплекса Украины совместно с ведущими западными фирмами и тем самым созданы условия невозможности повторения российской агрессии в будущем.

В-третьих, Путин любит символы, в них верит и пытается их продуцировать. Год назад он сделал первый шаг по восстановлению в том или ином виде то ли СССР 2.0, то ли Российской империи. Результатом, как казалось, скоротечной войны должен был стать победный парад на главной киевской улице Крещатике. И вот год спустя по ней ходят американский и украинский президенты, а Байден с вполне определенным смыслом говорит, что «Я могу сообщить: Киев стоит крепко, Киев стоит гордо, он стоит высоко и, самое главное, он стоит свободно… Россия никогда не победит Украину. Никогда».

Политическое продолжение киевский визит Байдена получил в Варшаве. Мы здесь отметим участие американского президента и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в заседании Бухарестской девятки (В9). В нее входят восточноевропейские страны: Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Словакия.

Во время своего выступления на саммите американский президент отметил, что «Мы предоставили Украине критически важные системы безопасности, важную поддержку буквально для миллионов беженцев. Мы помогли украинцам получить доступ к основным услугам. И вместе мы будем продолжать постоянную поддержку Украины, защищающую свою свободу». Байден заявил, что на кону стоит не только судьба Украины, но и идея свободы. Он еще раз подтвердил свои обязательства перед НАТО: «Пятая статья — это священное обязательство. Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО».

Во время выступления президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что присутствие президента США является доказательством единства Альянса.

Саммит В9 ставит жирную точку в нарративах российской пропаганды о размывании единства НАТО, что США не будут защищать страны Балтии. Все это напоминает разговоры российских пропагандистов накануне вторжения, что «Запад не будет вписываться за Украину». Оказалось, что вписался и даже очень.

Важным политическим следствием российской агрессии является то, что демократический мир сплотился при лидирующей роли США. Обнаружилась критическая неготовность военных и других структур Альянса к длительной конвенциональной войне. Это потребовало коренного пересмотра не только военных доктрин и стратегий, но и развертывания военно-промышленных комплексов. Как США, так и Европы.

В то же время наглядно показано, что экономическая и военно-политическая мощь демократического мира гораздо выше сил авторитаризма и агрессии.

Ведь в Пекине внимательно следят за развитием событий, и для китайских руководителей стал неприятным сюрпризом стратегический проигрыш Москвы. Ее военное поражение по всем параметрам означает усиление США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем самым вторжение на Тайвань, по крайней мере, отодвигается или становится невозможным в обозримой перспективе.

Из этого следует объективное уменьшение политического веса Китая как в Восточной Азии, так и в мире вообще. Отсюда внезапно возникшее желание срочно добиться мира в Украине. Об этом заявил на недавней Мюнхенской конференции высокопоставленный китайский дипломат Ван И. О китайском мирном плане в общих чертах он рассказал в ряде стран Европы и в Москве. В украинскую столицу он не поехал, так как предполагает жесткий отрицательный ответ.

Визит Байдена в Киев означает окончательное формирование коалиции союзников Украины на основе полной победы ее в войне. И хотя в Москве не желают признавать очевидное и продолжают жить в придуманном мире, жесткая действительность уже в этом году приведет режим Путина к полному военно-политическому поражению.