Путин и Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 22 февраля проведут переговоры в Сочи, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл дату этой встречи, однако не уточнял, где она состоится.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Лукашенко будет находиться в России с рабочим визитом.

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — сообщили в Кремле.