Путин ждет появления антител

Президент России Владимир Путин собирается расширить географию рабочих поездок и посещения различных объектов после того, как у него появятся антитела к коронавирусу. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей, передает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что необходимо посмотреть, какие титры у него будут и когда возникнут.

«Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал Путин.

Он также сообщил, что в четверг, 25 марта, намерен посетить новое здание одного из московских театров.

23 марта российский президент России Владимир Путин сделал первую прививку от COVID-19. По словам Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными. Вакцинация главы государства была не публичной.