Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД

Риски и угрозы в военно-политической области в Восточной Азии возросли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточноазиатского саммита 14 ноября.

«Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности <…> Мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры», — сказал он.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности.

Как отметил глава государства, для поддержания безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо слаженно работать, наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов.

Путин добавил, что при этом важно действовать на принципах уважения международного права, учетов интересов друг друга, обеспечения равной и неделимой безопасности.

16 октября Путин предложил продлить другой важный для мировой стабильности договор — о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (lenta.ru)