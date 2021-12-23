Президент России Владимир Путин заявил, что Украину создал российский революционер Владимир Ленин. Об этом он сказал 23 декабря во время итоговой пресс-конференции, сообщает корреспондент издания «Гордон».

Сначала Путин обвинил США в том, что они устанавливают свои ракеты на границе Украины вблизи России, а также упрекнул за то, что они «вспоминают сегодня о Крыме».

«Разве мы ставим ракеты у границ Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома уже находятся. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставит больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного?» – заявил президент России.

Он задал вопрос, «как бы американцы отнеслись к тому, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США да поставили наши ракеты?»

«А что, разве у Мексики и США никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли что-ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год ­– конституция. После его смерти, но по его принципам. Забыли что-ли? – сказал Путин.