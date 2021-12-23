Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции рассказал, кто занимался развалом страны в ходе ее истории.

«Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период первой мировой войны. Точнее, по ее результатам. И в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. А кто это делал? Те, кто обслуживали чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи и Советского Союза», — сказал Путин.

К сожалению российский президент, так и не понял, что развал СССР был счастьем для других народов,(да и для русского тоже) которые получили свободу и независимость.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой отвечает на главные вопросы журналистов. Всего на пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов. У приглашенных на мероприятие журналистов проверили результаты ПЦР-тестов на коронавирус, представители СМИ также прошли обработку частицами серебра в самом «Манеже».

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер будет общаться с журналистами «до последнего».