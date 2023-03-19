Россия не была готова начинать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году, признал президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Корреспондент Павел Зарубин спросил президента, почему Россия не начала так называемую «специальную военную операцию» еще в 2014 году. На что Путин ответил: «Что касается готовности и целесообразности… Знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это, во-первых, касается нашей готовности к каким-то более серьёзным действиям, чем [те] действия, [которые мы предприняли] в рамках так называемой Крымской весны».

Затем Путин перечислил, какие направления руководство России укрепляло перед началом войны в Украине.

«Вот у нас сейчас <…> рекордный урожай в сельском хозяйстве, зерновых свыше 150 млн тонн, даже 155 млн тонн. <…> Тогда (в 2014 году. — прим. TMT) ничего подобного не было», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такого результата удалось добиться не только благодаря погодным условиям, но и за счет развития технологий, производства удобрений и «внесения определенного объема удобрений в почву». «Это один из принципиальных вопросов — обеспечить страну продовольствием», — отметил Путин.

За 8 лет, предшествующим войне, руководству России также удалось укрепить импортозамещение и финансовую систему, продолжил президент.

«Несмотря на ожидание противника, у нас ничего не рухнуло, всё работает. И [банковские] карты работают, и финансовая система функционирует, и банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году — очень трудно сказать», — заявил Путин.

Кроме того, Россия за 8 лет развила свои военные технологии и создала гиперзвуковое оружие, подвел итог Путин.

В январе 2023 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия еще в 2014 году частично оккупировала Донбасс. Именно она контролировала территории Луганской и Донецкой областей на востоке Украины, которые захватили сепаратисты, пришли к выводу судьи ЕСПЧ. Они также установили, что российские военные присутствовали на востоке Украины с апреля 2014 года, а их широкомасштабное развертывание началось в августе 2014 года. (moscowtimes.ru)