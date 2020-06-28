Путин заявил, что раз в три дня сдает тесты

Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» для телеканала «Россия 1».

По словам главы государства, анализы он сдает «раз в три-четыре дня», а на вопрос о том, отрицательные ли приходят результаты, ответил: «Слава богу, пока да».

Также Путина спросили о том, чем может быть вызвано такое внезапное испытание для человечества как коронавирус.

«Как-то все привыкли к тому, что всё так стабильно, хорошо, всё так сложилось, <…> кто-то считает, что управляет всем миром. Оказалось, что это не так. Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно», — ответил российский лидер.