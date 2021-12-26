В случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности России, ответ Москвы может быть самым разным, выбор вариантов будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

В то же время президент подчеркнул, что Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу. «Я надеюсь, что все-таки — и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», — добавил Путин. (ТАСС)