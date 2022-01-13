Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили свою задачу в Казахстане, поэтому теперь им надо возвращаться домой.

«В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — сказал глава государства на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в четверг.

Путин поблагодарил главу ведомства, «Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу». «Хочу выразить надежду, что эта практика применения наших вооруженных сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу», — добавил президент.

Президент убежден, что миротворцы сыграли важную роль в решении кризиса. «Сергей Кужугетович, миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал Путин.