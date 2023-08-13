Президент России Владимир Путин не исключает возможности лично явиться на саммит G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в столице Индии Нью-Дели, сообщает источник NBC News в Кремле. Если визит состоится, это будет первая встреча Путина на одной площадке с западными лидерами с момента вторжения его войск в Украину в 2022 году.

По словам собеседника телеканала, российский лидер стремится вернуть себе мировую популярность после периода относительной изоляции из-за войны в Украине. Как и китайский председатель Си Цзиньпин, Путин хотел бы привлечь к себе внимание стран, которые не принадлежат к кругу западных союзников.

В 2014 году после аннексии Крыма лидеры западных государств-членов G20 игнорировали Путина во время саммита G20 в Австралии. В период пандемии в 2020 и 2021 годах он принимал участие в совещаниях G20 через видеоконференции. Российский президент пропустил мероприятие 2022 года на Бали, Индонезия, где другие лидеры осудили вторжение России в соседнюю страну. В конце июля, отвечая на вопрос о возможности поездки в Нью-Дели, Путин отметил, что еще не думал об этом.

В июле двухдневное совещание министров финансов G20 завершилось без традиционного совместного коммюнике из-за разногласий по поводу Украины. Министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что и Россия, и Китай возразили против формулировок «война» и «огромные человеческие страдания» в документе.

Дополнительной сложностью для Путина, если он покидает границы России, является ордер на арест, выданный Международным уголовным судом по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в Россию. Из-за него российский президент пропустит саммит стран БРИКС в Иоханнесбурге: принимающая сторона — ЮАР — вынуждена будет арестовать его. ЮАР — одна из 123 стран, ратифицировавших Римский статут, обязывающий их выполнять ордера МУС. Индия, наряду с Россией и США, не ратифицировала документ. (moscowtimes.ru)