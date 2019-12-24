Путин возложил вину за ситуацию в Чечне в 90-е годы на Россию

Российский президент Владимир Путин считает «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.

Путин рассказал, что когда общался с первым лидером Чечни, то тот ему сказал, что в те времена можно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду. Также глава Чечни признался, что он имел свое неформальное формирование.

По словам президента России, вина за ситуацию в республике лежит не столько на властях Чечни, сколько на России.

«Наша общая вина — России, что довела до такого состояния», — добавил Путин.