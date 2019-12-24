Путин возложил вину за ситуацию в Чечне в 90-е годы на Россию

Российский президент Владимир Путин считает «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.

Путин рассказал, что когда общался с первым лидером Чечни, то тот ему сказал, что в те времена можно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду. Также глава Чечни признался, что он имел свое неформальное формирование.

По словам президента России, вина за ситуацию в республике лежит не столько на властях Чечни, сколько на России.

«Наша общая вина — России, что довела до такого состояния», — добавил Путин.

| 2019-12-24T01:02:47+00:00 24 декабря 2019, 08:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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