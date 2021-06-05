США твердым шагом идут по пути развития Советского Союза, сталкиваясь с типичными проблемами империй. Об этом 5 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с главами информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся. Но количество проблем нарастает — и с наступает момент, когда с ними уже не справиться», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что «Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза».

4 июня Путин заявил, что не ожидает «прорывов» по итогу предстоящего саммита со своим американским коллегой Джо Байденом, который должен состояться в Женеве, 16 июня.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в тот же день заявила о том, что на предстоящем саммите американская сторона не намерена делать уступок российской, но тем не менее правительство США нацелено на стабильные отношения с РФ.

Также 4 июня старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин сообщил, что Вашингтон не усматривает на текущем этапе больших возможностей для налаживания конструктивного взаимодействия с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле не ожидают существенного улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном после саммита Путина и Байдена. Он напомнил, что отношения между странами находятся в кризисе.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года (iz.ru)