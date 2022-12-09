Россия может поменять свою ядерную доктрину и заложить в нее возможность наносить ядерный удар первой, чтобы разоружить противника, сообщил в пятницу президент Владимир Путин.

По его словам, аналогичные принципы уже внесены в стратегические военные документы США, где, как утверждает Путин, существует концепция «превентивного ядерного удара», а в настоящее время разрабатывается и система «обезоруживающего удара».

«Это нанесение современными высокотехнологичными средствами, которые по пунктам управления могут наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее», — пояснил Путин.

«Если уж и говорить об этом обезоруживающего ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности», — сказал президент (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Путина, США свой «обезоруживающий удар» планировали наносить гиперзвуковыми ракетами. «Но пока в Штатах их нет, а у нас есть», — сказал президент.

В среду, выступая на совещании с членами совета по правам человека, Путин сообщил, что хотя в России действует концепция «ответно-встречного ядерного удара», такой удар может оказаться невозможным.

Если Россия не применит ядерное оружие первой, то и второй «тоже не применит», сообщил Путин: «Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены».

Риски ядерной войны при этом нарастают, говорил Путин: США разместили ядерное оружие в целом ряде государств Европы и Турции и «проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран».

После серии ядерных угроз, которые Путин лично озвучил завуалированно, а в агрессивной форме доверил озвучить замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву российское руководство получило серию предупреждений из США: в октябре — по закрытым каналам, а в ноябре — очно, на переговорах глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина. Путину «объяснили, что использование ядерного оружия повлечет ответ и последствия несравнимого уровня», заявила 3 декабря замгоссекретаря Виктория Нуланд. Ответ на ядерную риторику Кремля, по ее словам, был «единым». (moscowtimes.ru)