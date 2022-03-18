Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход спецоперации Вооруженных сил на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине», — уточнил пресс-секретарь российского главы государства.

По словам Пескова, Путин подробно информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах.