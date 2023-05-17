Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железных дорог и грузоперевозок.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил по видеосвязи президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания соглашения о создании в ИРИ железнодорожного участка Решт-Астара (часть коридора Север-Юг).

«Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту «Север -Юг», — сказал Путин.

Он отметил, что тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран.