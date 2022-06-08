Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси в телефонном разговоре высказались в пользу дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путина и Раиси также отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по СВПД.

Стороны также подтвердили приверженность продолжению работы в рамках астанинского формата.

Президент РФ также выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с крушением поезда. «Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни», — говорится в сообщении.

В среду в Южном Хорасане сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Мешхеда в Йезд. После аварии на месте была развернута спасательная операция, в которой задействованы несколько бригад спасателей и медиков, а также два вертолета.