Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха

Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия».

«Если будут нормальные отношения между Азербайджаном и Арменией, можно будет решить и вопрос о статусе Карабаха», — добавил президент РФ.

Он отметил, что  для Нагорного Карабаха нужно время, чтобы мирная жизнь вернулась в дома, раны еще не затянулись.

«Самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Свыше 4 тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями! Поэтому прекращение кровопролития — главный результат», — сказал Путин.

 

| 2020-11-17T21:32:57+04:00 17 ноября 2020, 22:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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