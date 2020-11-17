Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха

Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия».

«Если будут нормальные отношения между Азербайджаном и Арменией, можно будет решить и вопрос о статусе Карабаха», — добавил президент РФ.

Он отметил, что для Нагорного Карабаха нужно время, чтобы мирная жизнь вернулась в дома, раны еще не затянулись.

«Самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Свыше 4 тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями! Поэтому прекращение кровопролития — главный результат», — сказал Путин.