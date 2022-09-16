Последний пограничный инцидент между Азербайджаном и Арменией не имеет никакого отношения к Карабаху. Произошло это совсем в другом регионе, на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Мы действительно сожалеем о том, что произошло, и о потерях. Прежде всего, благодаря влиянию России удалось локализовать конфликт. Я надеюсь, что так будет и дальше. Вот вам и ресурсы России, чтобы остановить конфликт…», — ответил Путин на вопрос журналиста: «Считаете ли Вы, что попытки некоторых сил обострить ситуацию в Карабахе происходят на фоне военных действий в Украине, и достаточно ли у России ресурсов для урегулирования этого конфликта?