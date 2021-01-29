Путин продлил договор СНВ-3 на пять лет

Владимир Путин в пятницу подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие СНВ-3.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает сайт Кремля.

«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что продление договора отвечает интересам России, а также позволит сохранить прозрачность и предсказуемость отношений с США, и поможет поддерживать стабильность во всем мире. Помимо этого, договор поспособствует продолжению ядерного разоружения.

Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. В Вашингтоне считали возможным продления ДСНВ-3 только при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий. Соглашение оставалось последним действующим документом по теме разоружения, действующим между двумя государствами.

Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.