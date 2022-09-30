Президент России Владимир Путин заявил о присоединении временно оккупированных территорий в четырех областях Украины (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской) к России и предложил Киеву переговоры.

Заявления прозвучали во время его выступления перед Федеральным собранием.

«Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», – заявил Путин.

Далее российский президент размышлял о Новороссии, Екатерине II, Второй мировой войне и так называемой «русской весне». Он также объявил минуту молчания в память о погибших на Донбассе.

При этом он указал, что «Советского Союза нет, прошлого нет». «Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.

«В Беловежской пуще представители тогдашних партийных элит приняли решение о развале СССР. Люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по живому разорвало, разделило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. <…> Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся», — сказал президент.

Он также уверял, что люди в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях якобы «сделали однозначный выбор». Обращаясь к Киеву и Западу Путин добавил, что жители этих территорий Украины «становятся российскими гражданами навсегда».

Продолжая, он призвал Украину прекратить защищать свои территории и начать переговоры.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров, — сказал Путин на церемонии подписания договоров о «присоединении» 4 областей Украины в России.

По его словам, российская сторона к этому готова. Однако итоги «»референдумов» в четырех областях обсуждаться не будут, предупредил он.