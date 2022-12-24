Президент России Владимир Путин сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Во время телефонного разговора Путин искренне поздравил Алиева с днем рождения.

Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Во ходе беседы были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные в том числе с обеспечением безопасности на азербайджано-армянской границе.