Президент России Владимир Путин выступил во вторник в Москве на расширенной коллегии Министерства обороны. Это его первое выступление после публикации МИД России требований так называемых гарантий безопасности, адресованных США и НАТО.

Как сказал Путин, России нужны не устные, а письменные гарантии.

При этом президент России сказал, что российское требование гарантий не является ультиматумом, но страны Запада должны в скором времени дать на них «ясный ответ». «Вооружённые конфликты – это не наш выбор, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами», – сказал Путин. Что предпримет Россия, если Запад не примет российские предложения или не отреагирует на них достаточно быстро, он не уточнил. Чем такая постановка вопроса отличается от ультиматума, он тоже не сказал.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своём выступлении заявил, что военное сотрудничество Украины и стран НАТО представляет угрозу для России. Он заявил, что в зоне конфликта в Донбассе якобы находятся 130 бойцов некой американской ЧВК, которые, по словам Шойгу, готовят провокацию «с химическими компонентами». (voboda.org)