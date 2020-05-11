Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, с учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах РФ и прогнозных сценариев распространения такой инфекции подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендации по поэтапной отмене в субъектах РФ ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей», — говориться в сообщении.
| 2020-05-11T20:54:15+00:00 11 мая 2020, 22:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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