Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

«Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, с учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах РФ и прогнозных сценариев распространения такой инфекции подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендации по поэтапной отмене в субъектах РФ ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей», — говориться в сообщении.