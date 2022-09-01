Президент РФ Владимир Путин попрощался с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) и возложил цветы к его гробу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Как рассказал Песков, Путин 1 сентября отправился в Калининградскую область с рабочей поездкой, но перед этим он заехал в ЦКБ, где попрощался с Горбачевым и положил цветы к его гробу.

Общая церемония прощания с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября, но рабочий график президента не позволит ему присутствовать, добавил пресс-секретарь.

Михаил Горбачев скончался 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни, ему шел 92-й год. Политик был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, единственным президентом СССР.