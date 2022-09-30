Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации т.н. Донецкой Народной Республики («ДНР»), Луганской Народной Республики («ЛНР»), Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Подписание состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее в этот день Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской областей «независимыми территориями». Документы являлись всего лишь технической формальностью для дальнейшей аннексии данных регионов.