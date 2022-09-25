Президент России Владимир Путин вечером в субботу подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов. Отсрочка распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, которые получают высшее или среднее профессиональное образование впервые. Иными словами, студенты заочной формы обучения отсрочки не имеют.

Правозащитник Павел Чиков обратил внимание на то, что отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений, студенты частных колледжей и ВУЗов могут быть призваны по мобилизации, если они находятся в запасе.

Министр обороны Сергей Шойгу в день объявления мобилизации, 21 сентября, заявлял о том, что студентов она не коснётся. Однако поступали сообщения о том, что студентам всё же приходили повестки. (svoboda.org)