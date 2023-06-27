Президент России Владимир Путин на выступлении в Кремле перед военнослужащими российской армии, Росгвардии, ФСБ, ФСО и МВД поблагодарил их за «предотвращение гражданской войны» во время путча ЧВК «Вагнер» 23 — 24 июня. Короткая речь была прочитана днём 27 июня.

Путин выступал с Красного крыльца Грановитой палаты на Соборной площади. На мероприятии, согласно данным государственных информационных агентств, присутствовали 2,5 тысячи человек, включая министра обороны России Сергея Шойгу.

«В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее», — заявил Путин собравшимся. Их роли в подавлении мятежа он не раскрыл. (svoboda.org)