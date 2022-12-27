Российский президент Владимир Путин не говорил о переговорах напрямую с украинскими властями в своем выступлении 25 декабря.

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), слова Путина свидетельствуют о том, что он по-прежнему не считает Украину самостоятельным государством. В ISW отметили, что высказывания Путина, в которых некоторые услышали намек на его готовность к переговорам — ошибочная интерпретация, поскольку он на самом деле говорил о возможности дискуссий о судьбе Украины с Западом, а не с украинскими властями.

Эксперты Института отметили, что заявления главы Кремля отражают его постоянные обвинения в том, что Украина является пешкой Запада без реальной власти. При этов в ISW отметили, что по мнению Путина Россия «действует в правильном направлении», а это указывает на то, что его риторика не поменялась и он по-прежнему преследует свои максималистские цели.

Как отметили в Институте, заявление Путина от 25 декабря является частью пропаганды, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Украину к уступкам.

Также специалисты указали на то, что Путин, вероятно, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди российских элит. Его мгновенная критика некоторых членов общества предполагает, что он сосредоточен на тех, кто не полностью поддерживает войну, а не на тех, кто ее поддерживает.

Президент РФ Путин заявил, что не отказывается от переговоров. Кремль якобы готов обсуждать «приемлемые развязки» войны в Украине. В Офисе президента Украины ответили, что Россия не хочет вести переговоры, а пытается избежать ответственности.

В ISW также считают, что Путин не готов к миру, а пытается снять с себя ответственность за затяжную войну. Кремль продолжает рассматривать Украину как нелегитимное государство, а Зеленского – как несамостоятельного игрока. (unian.net)