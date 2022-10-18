Президент России Владимир Путин согласился передать Бишкеку архивные карты советских времен с тем, чтобы помочь решить вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном по поводу спорных приграничных участков.

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов заявил 17 октября, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече, которая проходила с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона на полях саммита лидеров СНГ в Астане, попросил Путина помочь с демаркацией и делимитацией кыргызско-таджикской границы. «Я думаю, эта проблема решится, ведь в Москве могут найти архивные документы и карты», — сказал Иманкулов.

Ранее Путин заявил, что в архивах в России имеется больше «достоверной» информации о границах между бывшими советскими республиками, чем в самих этих республиках.

13 октября в Астане прошла трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России — Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил тогда, что переговоры были инициированы Путиным, который заявлял ранее, что «готов помочь в разрешении приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном».

В прошлом месяце кыргызские и таджикские власти обвинили друг друга в агрессии на фоне последних столкновений на спорном участке границы, сопровождавшихся переброской тяжелой военной техники к границе и заявлениями об обстрелах пограничных застав и населенных пунктов. (azattyq.org)